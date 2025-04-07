Прекратили ли подачу газа в Приднестровье

В пресс-службе Красносельского отметили, что поставки газа приостановились в субботу, 5 апреля, передает 24 Канал со ссылкой на "лидера" региона.

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Перерыв, обусловлен техническими аспектами, продлится до 8-9 апреля,

– говорится в сообщении.

Источники издания NewsMaker в Министерстве энергетики Молдовы уточнили, что поставки газа не прекращали. Однако объем действительно снизили. Причиной тому является отсутствие предоплаты за транзит газа, который осуществляет Moldovagaz.

Заметьте! Собеседник NewsMaker рассказал, что объемы поставок сократили с 3 миллионов кубометров в сутки до 2,2 миллиона кубометров. Сокращение произошло в связи с неполучением предоплаты за период с 9 по 22 апреля.