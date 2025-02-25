Тарифы с 1 марта в Приднестровье вырастут

С 1 марта тариф на газ на оккупированном Левобережье Молдовы вырастет в 2 раза, на отопление – в 1,8 раза, а электроэнергию – в 1,5 раза. Об этом сообщили самопровозглашенные лидеры региона, передает 24 Канал.

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Корректировка тарифов обусловлена изменением механизма расчета экономически обоснованной цены на природный газ. Теперь на стоимость газовой составляющей, которая учитывается при расчете тарифов, непосредственно влияют расходы Приднестровья на закупку и транспортировку голубого топлива,

– говорится в заявлении.

Также там добавили, что в условиях текущей экономической ситуации оккупированное Приднестровье вынуждено покупать газ за кредитные средства.

Так называемое "правительство" констатировало, что ранее получало газ бесплатно, а стоимость газовой составляющей для ряда потребителей составляла 1 рубль за тысячу кубометров. Теперь же она будет составлять 1 156,65 рубля за тысячу кубометров.

Почему в Приднестровье раньше были низкие тарифы До конца 2024 года в подконтрольное России Приднестровье газ поступал через украинскую ГТС. Далее благодаря этому газу Молдавская ГРЭС производила электроэнергию, которую продавала Кишиневу и металлургическому заводу. Вся выручка шла в бюджет оккупированной территории, что формировало практически треть их бюджета.

Что касается долга за газ, который поставляла Россия, он списывался на "Молдовагаз". Таким образом в оккупированном Приднестровье тарифы были мизерными, а газ бесплатным.

Заметьте! Повышение тарифов в оккупированном Приднестровье коснется также и бизнеса, не только бытовых потребителей.

Энергетический кризис в оккупированном Приднестровье