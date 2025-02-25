Тарифи з 1 березня в Придністровʼї зростуть
З 1 березня тариф на газ на окупованому Лівобережжі Молдови зросте у 2 рази, на опалення – в 1,8 раза, а електроенергію – в 1,5 раза. Про це повідомили самопроголошені лідери регіону, передає 24 Канал.
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Коригування тарифів обумовлено зміною механізму розрахунку економічно обґрунтованої ціни на природний газ. Тепер на вартість газової складової, яка враховується під час розрахунку тарифів, безпосередньо впливають витрати Придністров'я на закупівлю та транспортування блакитного палива,
– йдеться у заяві.
Також там додали, що в умовах поточної економічної ситуації окуповане Придністровʼя змушене купувати газ за кредитні кошти.
Так званий "уряд" констатував, що раніше отримував газ безкоштовно, а вартість газової складової для ряду споживачів становила 1 рубль за тисячу кубометрів. Тепер же вона становитиме 1 156,65 рубля за тисячу кубометрів.
Чому в Придністровʼї раніше були низькі тарифиДо кінця 2024 року в підконтрольне Росії Придністровʼя газ надходив через українську ГТС. Далі завдяки цьому газу Молдавська ДРЕС виробляла електроенергію, яку продавала Кишиневу та металургійному заводу. Вся виручка йшла у бюджет окупованої території, що формувало практично третину їх бюджету.
Що стосується боргу за газ, який постачала Росія, він списувався на "Молдовагаз". Таким чином в окупованому Придністровʼї тарифи були мізерними, а газ безкоштовним.
Зауважте! Підвищення тарифів в окупованому Придністровʼї торкнеться також і бізнесу, не лише побутових споживачів.
Енергетична криза в окупованому Придністровʼї
- Після того, як Україна відмовилась продовжувати контракт на транспортування російського газу, в підконтрольному Росії Придністровʼї почалась гуманітарна криза.
- Про рішення не продовжувати контракт Україна офіційно заявляла весь минулий рік, однак Кремль ігнорував це, аби навмисне створити штучну кризу в окупованому регіоні. Це б підготувало грунт для пропаганди на майбутніх парламентських виборах у Молдові.
- Також варто додати, що офіційний Кишинів пропонував допомогу Придністровʼю, однак ті відмовлялись. В результати населення на Лівобережжі Молдови залишилось без теплопостачання та з тривалими віяловими відключеннями світла близько 2 місяців.
- Далі Євросоюз запропонував профінансувати Придністровʼю купівлю газу в обмін на виконання ряду умов, зокрема підвищити тарифи. Самопроголошені лідери спершу скористались пропозицією ЄС, а коли потрібно було починати виконувати вимоги – відмовилось.
- Наразі газ до Молдавської ДРЕС надходить російський газ через компанії, що повʼязані з Кремлем.