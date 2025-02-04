Відновлення поставок газу в Придністровʼя

1 лютого "Молдовагаз" поставила першу партію природного газу в підконтрольне Росією Придністровʼя. Обсяг склав 3 мільйони кубометрів повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також "Придністров’я" вже почало отримувати газ із Молдови у борг

Зараз пріоритетним завданням є запуск системи опалення,

– зазначив так званий лідер Придністровʼя Красносельський.

Також він подякував голові Єврокомісії ЄС Урсулі фон дер Ляєн за надання 64 мільйонів євро на фінансування поставок газу.

Самопроголошена голова Тирасполя зауважила, що наразі не у всіх мешканців міста зʼявилась гаряча вода, але принаймні є тепло, газ та електрика.

Віялові відключення електроенергії припинилися,

– повідомив Красносельский.

Довідково: фінансування ЄС призначене для забезпечення газом для потреб Придністров'я протягом перших 10 днів лютого, крім цього ще немає жодних домовленостей. Красносельський сказав, що наявний газ повинен бути використаний "з максимальною ефективністю".

Чому в Придністровʼї були проблеми з подачею тепла та світлом

Нагадаємо, що Придністров'я повністю залежало від "безкоштовного" російського газу, який постачався по українській ГТС, а борги за нього списувались на Молдову. Після того, як Україна відмовилась продовжувати контракт на транспортування газу з "Газпромом", у Придністровʼї почалась справжня гуманітарна криза. Мешканці території залишились без подачі тепла, гарячої води та з тривалими відключеннями світла.

Варто зауважити, що Кишинів шукав шляхи, аби запобігти гуманітарній кризі й пропонував допомогу Придністровʼю, однак ті відмовлялись. Також Молдова пропонувала "Газпром" укласти нову угоду для постачання газу альтернативними маршрутами, через Туреччину.

"Газпром" же заявив, що Молдова спочатку повинна була врегулювати заборгованість, яку він оцінив у 709 мільйонів доларів, яку Кишинів не визнає.