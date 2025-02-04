Возобновление поставок газа в Приднестровье

1 февраля "Молдовагаз" поставила первую партию природного газа в подконтрольное России Приднестровье. Объем составил 3 миллиона кубометров сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сейчас приоритетной задачей является запуск системы отопления,

– отметил так называемый лидер Приднестровья Красносельский.

Также он поблагодарил главу Еврокомиссии ЕС Урсулу фон дер Ляйен за предоставление 64 миллионов евро на финансирование поставок газа.

Самопровозглашенная глава Тирасполя отметила, что пока не у всех жителей города появилась горячая вода, но по крайней мере есть тепло, газ и электричество.

Веерные отключения электроэнергии прекратились,

– сообщил Красносельский.

Справка: финансирование ЕС предназначено для обеспечения газом для нужд Приднестровья в течение первых 10 дней февраля, кроме этого еще нет никаких договоренностей. Красносельский сказал, что имеющийся газ должен быть использован "с максимальной эффективностью".

Почему в Приднестровье были проблемы с подачей тепла и света

Напомним, что Приднестровье полностью зависело от "бесплатного" российского газа, который поставлялся по украинской ГТС, а долги за него списывались на Молдову. После того, как Украина отказалась продлевать контракт на транспортировку газа с "Газпромом", в Приднестровье начался настоящий гуманитарный кризис. Жители территории остались без подачи тепла, горячей воды и с длительными отключениями света.

Стоит заметить, что Кишинев искал пути, чтобы предотвратить гуманитарный кризис и предлагал помощь Приднестровью, однако те отказывались. Также Молдова предлагала "Газпрому" заключить новое соглашение для поставок газа альтернативными маршрутами, через Турцию.

"Газпром" же заявил, что Молдова сначала должна была урегулировать задолженность, которую он оценил в 709 миллионов долларов, которую Кишинев не признает.