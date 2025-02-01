Соответствующую информацию рассказал исполняющий обязанности директора компании "Молдовагаз" Вадим Чебан для издания Europa Libera, сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker. Поставка началась в субботу, 1 февраля, в 08:30.

Смотрите также Помощь ЕС Приднестровью ослабит зависимость от России, – ISW

Что об этом известно

Вадим Чебан рассказал, что на левый берег Днестра поставляют газ, который уже находится в трубопроводах на правом берегу. По его словам, объемов, которые сейчас закачивают в трубопроводную систему "Приднестровья" достаточно "для поддержания давления".

В свою очередь президент непризнанной республики Василий Красносельский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "от себя лично и от всего Приднестровья". До 2 февраля он обещает запустить газоснабжение для бытовых потребителей.

Кроме того, он пообещал отмену веерных отключений электроэнергии.

Напомним, ранее Кишинев объявил о предоставлении 3 миллиона кубических метров газа Приднестровью, финансирование для которого предоставит Еврокомиссия. Вместе с этим, Европейский Союз предложил Молдове пакет помощи на 30 миллионов евро для преодоления энергетического кризиса