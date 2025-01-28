Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны. Приднестровье согласилось на получение помощи от Молдовы, Украины и ЕС, что может значительно ослабить позиции России в регионе.

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Приднестровье может ослабить влияние России

ISW отмечает, что такое сотрудничество с Европейским Союзом не позволит Москве использовать энергетический кризис в Приднестровье для укрепления зависимости непризнанной республики от Кремля.

27 января ЕС предложил Приднестровью и Молдове пакет помощи для преодоления газового кризиса. В рамках соглашения Приднестровье получит 3 миллиона кубометров газа, а Молдова – грант в размере 30 миллионов евро на закупку топлива.

Это позволит поддержать производство электроэнергии в Приднестровье для собственных нужд и экспорта в Молдову.

В связи с этим, ISW считает, что принятие помощи от ЕС ослабит планы России, направленные на использование энергетического кризиса для усиления экономической зависимости Приднестровья.

Такое решение подорвет намерения России использовать энергетический кризис для усиления экономической зависимости Приднестровья от Москвы,

– говорится в отчете Института.

К слову, кризис в энергосистеме Приднестровья обострился после того, как Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа в Молдову и Европы, что привело к перебоям в энергоснабжении.