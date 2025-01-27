Какое решение приняло правительство Молдовы

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан рассказал о трех весомых решениях, которые были приняты молдавским правительством, сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.md.

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Молдавские чиновники утвердили не только выделение Приднестровью газа в долг, а и:

Утвердили обеспечение потребностей Приднестровья в период с 1 по 10 февраля, благодаря помощи ЕС.

Заметьте! Евросоюз предоставит грант 30 миллионов евро на закупку природного газа, необходимого для производства электроэнергии для Правого берега на Молдавской ГРЭС по антикризисной цене.

Приняли решение о создании молдавским правительством и ЕС комплекса мер, которые должны повысить энергетическую устойчивость Молдовы (речь идет, в частности, о снижении тарифа на электроэнергию).

Дорин Речан Премьер-министр Молдовы Параллельно правительство Молдовы и ЕС работают над двухлетним пакетом помощи для укрепления энергетической устойчивости всей страны. По сути Евросоюз снова приходит на помощь Молдове.

Стоит заметить, что все расходы должен покрыть грант от ЕС.

Обратите внимание! "Займ" Приднестровью даст возможность поддержать оптимальный уровень давления в системе природного газа.