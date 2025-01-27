Яке рішення прийняв уряд Молдови

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан розповів про три вагомих рішення, які були ухвалені молдовським урядом, повідомляє 24 Канал з посиланням на NewsMaker.md.

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Молдавські урядовці затвердили не тільки виділення Придністров'ю газу у борг, а і:

Утвердили забезпечення потреб Придністров'я у період з 1 по 10 лютого, завдяки допомозі від ЄС.

Зауважте! Євросоюз надасть грант 30 мільйонів євро на закупівлю природного газу, що необхідний для виробництва електроенергії для Правого берега на Молдавській ДРЕС за антикризовою ціною.

Ухвалили рішення про створення молдовським урядом та ЄС комплексу заходів, що мають підвищити енергетичну стійкість Молдови (йдеться, зокрема, про зниження тарифу на електроенергію).

Дорін Речан Прем'єр-міністр Молдови Паралельно уряд Молдови та ЄС працюють над дворічним пакетом допомоги для зміцнення енергетичної стійкості усієї країни. По суті Євросоюз знову приходить на допомогу Молдові.

Варто зауважити, що усі витрати має покрити грант від ЄС.

Зверніть увагу! "Позика" Придністров'ю дасть можливість підтримати оптимальний рівень тиску в системі природного газу.