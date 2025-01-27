Що відбувається у соцсфері України

Міністерка Оксана Жолнович зауважила, що Україна отримує допомогу з інших джерел, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте також Єврокомісія продовжить переговори з Україною щодо постачання газу та залучить туди дві країни

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України У нас велика кількість домовленостей з партнерами з Європи, з Великої Британії, Світовим банком, де системно надається допомога. Ну, і це зупинення не стосується великих проєктів, які заходять у бюджет, воно стосується підтримки громадського сектору.

Жолнович уточнила, що фінансування деяких проєктів відбувається коштом Американського агентства з міжнародного розвитку (USAID). Через те, що відомство має багато партнерів, ситуація не критична.

Нагадаємо! Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) отримало наказ призупинити фінансування всіх проєктів в Україні на 90 днів. Це пов'язано з розпорядженням Держдепартаменту США.