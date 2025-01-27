Что происходит в соцсфере Украины

Министр Оксана Жолнович отметила, что Украина получает помощь из других источников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины У нас большое количество договоренностей с партнерами из Европы, из Великобритании, Всемирным банком, где системно оказывается помощь. Ну, и это остановка не касается крупных проектов, которые заходят в бюджет, оно касается поддержки общественного сектора.

Жолнович уточнила, что финансирование некоторых проектов происходит за счет Американского агентства по международному развитию (USAID). Из-за того, что ведомство имеет много партнеров, ситуация не критическая.

Напомним! Американское агентство по международному развитию (USAID) получило приказ приостановить финансирование всех проектов в Украине на 90 дней. Это связано с распоряжением Госдепартамента США.