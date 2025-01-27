Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной по поставкам газа

Это заявление сделал дипломат ЕС, пишет 24 канал со ссылкой на Reuters.

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В тексте говорится о том, что заявление было озвучено послам ЕС в понедельник утром перед заседанием министров иностранных дел. Министры будут обсуждать продление санкций против России, которые должны обновляться каждые шесть месяцев.

Однако пока Венгрия задерживает продление санкций блока против России, которое должно быть принято единогласным голосованием. Конечный срок голосования – это 31 января. И по состоянию на пятницу Будапешт еще не решил, будет ли поддерживать продление санкций.

В частности, на прошлой неделе премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что санкции вредят экономике Венгрии. Согласно его словам, для энергетической безопасности блока необходимо возобновить поставки газа через Украину.

Комиссия готова продолжить обсуждение с Украиной по поставкам в Европу через систему газопроводов в Украине. Комиссия готова привлечь к процессу Венгрию вместе со Словакией,

– говорится в заявлении.

Обратите внимание! Поставки российского газа через Украину прекратились 1 января после окончания срока действия транзитного контракта. Словакия и Венгрия призвали ЕС вмешаться, чтобы возобновить поставки через основной газопровод.