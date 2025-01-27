Єврокомісія продовжить перемовини з Україною щодо постачання газу

Цю заяву зробив дипломат ЄС, пише 24 канал з посиланням на Reuters.

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У тексті йдеться про те, що заява була озвучена послам ЄС у понеділок вранці перед засіданням міністрів закордонних справ. Міністри обговорюватимуть продовження санкцій проти Росії, які повинні оновлюватися кожні шість місяців.

Однак наразі Угорщина затримує продовження санкцій блоку проти Росії, яке повинно бути ухвалене одностайним голосуванням. Кінцевий термін голосування – це 31 січня. І станом на п’ятницю Будапешт ще не вирішив, чи підтримуватиме продовження санкцій.

Зокрема минулого тижня прем’єр-міністр країни Віктор Орбан заявив, що санкції шкодять економіці Угорщини. Згідно з його слів, для енергетичної безпеки блоку необхідно відновити постачання газу через Україну.

Комісія готова продовжити обговорення з Україною щодо постачання до Європи через систему газопроводів в Україні. Комісія готова залучити до процесу Угорщину разом зі Словаччиною,

– йдеться у заяві.

Зауважте! Постачання російського газу через Україну припинилося 1 січня після закінчення терміну дії транзитного контракту. Словаччина та Угорщина закликали ЄС втрутитися, щоб відновити постачання через основний газопровід.