Санкции против России – продлят

Ожидается, что Будапешт сделает это в обмен на заявление, которое учтет беспокойство Венгрии относительно "энергетической безопасности", сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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В то же время по сообщению Bloomberg, Будапешт затягивал принятие решения с декабря, когда премьер-министр Виктор Орбан сообщил лидерам ЕС, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем решать, соглашаться ли на продление ограничений.

Напомним! Ранее Виктор Орбан заявлял, что Украина должна восстановить транзит российского газа, если хочет, чтобы европейские санкции против России продолжались.

Впрочем, как сообщил в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, Европейский Союз продолжит действие экономических санкций против России.

Сегодня мы примем решение о продлении режима санкций. Кроме того, мы введем ограничения против трех граждан России – двух 26-летних и одного 45-летнего, которые причастны к кибератакам, направленных на дестабилизацию Эстонии,

– отметил Барро перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе.

Согласно сообщению, послы Евросоюза должны собраться на чрезвычайное заседание утром 27 января, а соглашение, как ожидается, официально утвердят во время встречи министров иностранных дел, которая состоится сразу после этого в Брюсселе.