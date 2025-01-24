Продлит ли Европа ограничения в отношении России

В случае отсутствия решения о продлении санкций, Евросоюз не будет иметь правовой основы для их применения. Об этом сообщил европейский дипломат в Брюсселе на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала.

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Сейчас в ЕС работают над тем, чтобы таки продолжить уже принятые пакеты санкций против России. Их срок действия истекает 31 января. В Евросоюзе надеются, что Виктор Орбан прислушивается к новой администрации Дональда Трампа, которая пока не собирается ослаблять давление на Россию.

Мне кажется, что Виктор Орбан немного не слышит, потому что если послушать, что Трамп недавно говорил о России и санкциях, то кажется, что это совершенно не вяжется с его действиями. Кроме того, Орбан хочет снова начать покупать дешевый газ и нефть в России. И я не уверен, как это воспринимается в Вашингтоне, где Трамп требует от Европейского Союза, чтобы мы покупали больше их энергоносителей,

– сказал дипломат.

По словам источника, неизвестно будет ли Будапешт реагировать на позицию Трампа, поскольку сейчас Венгрия активно сотрудничает с Китаем.

Что будет, если действие санкционных пакетов прекратится из-за Венгрии

Европейский дипломат не исключает сценария, что отдельные государства-члены Евросоюза будут вводить санкции на национальном уровне.

Однако, если российские активы на уровне ЕС будут заморожены, а санкции продлены – Россия будет иметь право обратиться в суд.

Можно с уверенностью сказать, что отмена санкций будет иметь серьезные последствия как для нашей способности противостоять грубой агрессии России, так и для дальнейшего развития событий в свете прихода к власти администрации Трампа. Отмена этих санкций лишит нас очень мощного инструмента для продвижения европейских интересов,

– отметил собеседник.