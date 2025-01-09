Реакция Венгрии

Так министр заявил, что МИД Украины достаточно агрессивно отреагировал на новость о росте цен на природный газ в результате прекращения транзита украинского газа, пишет 24 канал со ссылкой на его сообщение.

Читайте также МИД Украины отреагировал на заявления Венгрии относительно транзита российского газа

Петер Сийярто добавил, что на сайте украинского парламента зарегистрирован законопроект, который направлен на закрытие перевозки природного газа и нефти из России во время военного положения. Сийярто отметил, что в связи с этим надо "с уважением обратить внимание наших украинских коллег на то, что есть права и обязанности".

Он пояснил, что реальность заключается в том, что в государствах-членах ЕС принимают единогласно решение о наборе новых членов. То есть необходимо, чтобы каждое государство-член проголосовало "за".

Права: суверенное право каждой страны решать, откуда и на каком пути она везет энергоносители, необходимые для своей работы. Никто не может сказать об этом извне. Никто не имеет права принуждать другие страны к более дорогим, опасным закупкам энергии,

– написал политик.

В то же время он сообщил, что к обязанностям относится то, что страна, которая заключает соглашение об ассоциации с ЕС и даже хочет стать его членом, должна способствовать энергетической безопасности Евросоюза, предоставляя транспортные пути.

Заметьте! Именно поэтому, согласно словам представителя Венгрии, закрытие маршрутов транспорта природного газа и нефти является недопустимым и противоречит ожиданиям интеграции ЕС.