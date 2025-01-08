Какова позиция Украины относительно заявлений Венгрии

В МИД Украины заявили, что очередные манипулятивные высказывания венгерского руководства о влиянии решения Украины не продлевать транзитное соглашение с Россией после 2025 года на цены для потребителей являются частью политически мотивированной информационной кампании, направленной на внутреннюю аудиторию Венгрии, передает 24 Канал.

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В частности, Европейская Комиссия в своем заявлении от 1 января 2025 года отметила, что заблаговременно анонсированное решение Украины не повлияло негативно на энергетическую безопасность стран ЕС и потребительские цены на европейском рынке.

В МИД Украины заявили, что причиной проблем на энергетическом рынке Европы является Россия, которая годами использовала энергоресурсы как инструмент шантажа. С началом агрессии против Украины Россия стала угрозой для стабильности Европы, что привело к завершению эпохи зависимости от ее энергоносителей.

К тому же, как объяснили в МИД, Еврокомиссия и правительства европейских стран активно сотрудничают для диверсификации источников поставок и укрепления энергетической независимости. Европейские государства успешно обеспечили свои экономики и население альтернативными энергоносителями из США и Ближнего Востока.

Интересно! Только две из 27 стран ЕС не справились с задачей диверсификации, пытаясь сохранить зависимость от России и препятствуя доступу энергоносителей из США и других партнеров.

Как порекомендовали в МИД Украины, Венгрии следует сосредоточиться на укреплении единства ЕС, энергетической безопасности и независимости вместе с другими странами.