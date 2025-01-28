Про це розповідає 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни. Придністров'я погодилось на отримання допомоги від Молдови, України та ЄС, що може значно послабити позиції Росії в регіоні.

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Придністров'я може послабити вплив Росії

ISW зазначає, що така співпраця з Європейським Союзом не дозволить Москві використати енергетичну кризу в Придністров'ї для зміцнення залежності невизнаної республіки від Кремля.

27 січня ЄС запропонував Придністров'ю та Молдові пакет допомоги для подолання газової кризи. У рамках угоди Придністров'я отримає 3 мільйони кубометрів газу, а Молдова – грант у розмірі 30 мільйонів євро на закупівлю палива.

Це дозволить підтримати виробництво електроенергії в Придністров'ї для власних потреб та експорту в Молдову.

У зв'язку з цим, ISW вважає, що прийняття допомоги від ЄС послабить плани Росії, спрямовані на використання енергетичної кризи для посилення економічної залежності Придністров'я.

Таке рішення підірве наміри Росії використати енергетичну кризу для посилення економічної залежності Придністров'я від Москви,

– йдеться у звіті Інституту.

До слова, криза в енергосистемі Придністров'я загострилась після того, як Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу до Молдови та Європи, що призвело до перебоїв в енергопостачанні.