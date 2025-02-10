Почему Приднестровье отказалось от помощи ЕС

1 февраля стало известно, что ЕС предоставил подконтрольному России Приднестровью грант на 60 миллионов евро, чтобы профинансировать поставки газа, чтобы завершить гуманитарный кризис в регионе. Однако уже 10 февраля стало известно, что Левобережье не будет выполнять условия ЕС и отказывается от помощи, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Молдовы Дориана Речана.

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Россия не позволяет им принимать европейскую помощь, опасаясь потерять контроль над регионом,

– сообщил премьер Молдовы.

Стоит заметить, что основным условием предоставления гранта было постепенное повышение потребительских тарифов. Поскольку подконтрольное России Приднестровье отказалось выполнять это условие, поэтому не может получить деньги из 60 миллионов евро помощи от ЕС.

Решение, избранное тираспольским режимом, предусматривает, что жители Приднестровья будут продолжать жить в состоянии неопределенности и страха из-за поставок газа. Это не долгосрочное решение этой проблемы,

– подчеркивает Речан.

Кишинев не будет блокировать поставки газа

Вместе с тем премьер Молдовы отметил, что Кишинев не будет блокировать поставки газа в Приднестровье. Предполагается, что Приднестровье будет платить авансом транзитные расходы за газ, транспортируемый от молдавской границы в регион, в соответствии с соглашением между "Молдовагаз" и "Тираспольтрансгаз".

Также Речан верит, что в ответ Приднестровье продемонстрировало открытость и сделает несколько шагов на встречу, в частности освободит политических заключенных, решит проблему средней школы в Рабнице, сохранение вещания молдавского общественного телевидения, демонтирует установленные в 2022 году контрольно-пропускные пункты (11 из которых все еще действуют).

Важно: это не Соглашение между Правительством Республики Молдова и Россией или другими субъектами, а разрешение Правительства на то, что люди в приднестровском регионе получат газ и не замерзнут,

– подчеркивает он.

Дорин Речан отметил, что все эти вопросы будут обсуждаться сегодня, 10 февраля, на заседании CSE.