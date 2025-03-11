Кто может возместить переплаты
На официальном сайте Госпродпотребслужбы объяснили, что украинцы могут получить компенсацию за переплаченные коммунальные услуги и как правильно подать заявление, передает 24 Канал.
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Только в 2024 году специалисты выдали 94 предписания для устранения нарушений, что позволило делать тарифы соответствующими законодательству, а также в бюджет поступило 3,4 миллиона гривен.
Поэтому если потребители обнаруживают подозрительные начисления в квитанциях, они могут обратиться в Госпродпотребслужбу одним из следующих способов:
- По электронной почте по адресу;
- Онлайн, заполнив форму на официальном сайте;
- Почтой по адресу: ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 01001.