Кто может возместить переплаты

На официальном сайте Госпродпотребслужбы объяснили, что украинцы могут получить компенсацию за переплаченные коммунальные услуги и как правильно подать заявление, передает 24 Канал.

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Только в 2024 году специалисты выдали 94 предписания для устранения нарушений, что позволило делать тарифы соответствующими законодательству, а также в бюджет поступило 3,4 миллиона гривен.

Поэтому если потребители обнаруживают подозрительные начисления в квитанциях, они могут обратиться в Госпродпотребслужбу одним из следующих способов:

По электронной почте по адресу;

Онлайн, заполнив форму на официальном сайте;

Почтой по адресу: ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 01001.