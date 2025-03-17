Почему ввели ограничения на границе
Сейчас Госпродпотребслужба усиливает контроль на границе и в приграничных регионах, граничащих со странами ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу. В службе сообщили, что цель их мероприятий – предотвращения проникновения ящура на территорию Украины.
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Все мероприятия осуществляются в тесной координации с территориальными органами Госпродпотребслужбы. Работа в этом направлении уже начата и активно ведется,
– говорит заместитель председателя Госпродпотребслужбы Владимир Кустуров.
В частности, в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях усилили контроль за клиническим состоянием и транспортировкой (перемещением) восприимчивых к заболеванию видов животных.
Важно! Одним из ключевых мер предосторожности стало введение запрета на выпас парнокопытных животных в 10-километровой зоне вдоль границы с ЕС. Это касается крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, буйволов и других животных, которые восприимчивы к вирусу.
На границе с Венгрией предусмотрено усиление мер контроля межрегиональными территориальными органами Госпродпотребслужбы, в частности:
- обеспечение пропуска пассажиров и экипажей транспортов через дезинфицирующие коврики;
- проведение дезинфекции транспортных средств на пунктах пропуска;
- обеспечение выполнения запрета на ввоз продуктов животного происхождения, в частности из ручной клади и багажа граждан.