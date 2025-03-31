Что будет с тарифами на газ

Мораторий на повышение тарифов продолжает действовать, поэтому годовые тарифы будут автоматически продлены уже в четвертый раз после начала войны, передает 24 Канал со ссылкой на издание "ГазПравда".

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Тарифы на газ в рамках годовых предложений с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года будут колебаться от 7,79 до 9,99 гривны за кубометр. В то же время месячная стоимость может варьироваться от 8,46 до 20,99 гривны за кубометр.

Из девяти поставщиков пятеро предлагают и годовую, фиксированную цену, и переменную месячную, тогда как четверо предоставляют только годовую цену.

Цены на газ в январе 2025 года / Инфографика издания "ГазПравда"

Как часто приходит третья платежка

Периодичность выставления такой платежки также разная. Если газовым сетям в доме более 25 лет, обслуживание проводится раз в три года, а если меньше – раз в пять лет.

Сумма к оплате будет определяться для каждого дома индивидуально и делиться между всеми жильцами.

Например! В Киеве максимальная стоимость этой услуги в 2025 году составит примерно 900 грн, а точный тариф будет зависеть от региона и поставщика услуг.