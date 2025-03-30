Что может получить пенсионер бесплатно или со льготами

Проезд в транспорте

В общественном и пригородном транспорте пенсионер может не платить за проезд, показав свое пенсионное удостоверение водителю. Однако это не касается маршруток, передает 24 Канал.

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Уплаты земельного налога

В статье 281.1. Налогового кодекса Украины говорится о том, что пенсионеры по возрасту освобождены от уплаты земельного налога.

Оплата коммуналки

Как объясняют в ПФУ, льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа могут воспользоваться пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают там проживать после выхода на пенсию. Оформить такую помощь можно в любом отделении Пенсионного фонда.

Юридическая помощь

Первичная юридическая помощь для всех пожилых людей является бесплатной. В то же время вторичная помощь, а это сопровождение при обращении в суд, может быть бесплатной, если пенсия лица составляет менее 4 722 гривны или менее 6 056 гривен у лиц с инвалидностью.

Парковка

По Постановлению КМУ №585 (Пункт 4), пожилые люди имеют право также и на бесплатную парковку на платных стоянках.