Что дает пенсионное удостоверение

Чаще всего пенсионное удостоверение нужно, чтобы пользоваться транспортными льготами, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Украинцы имеют право на бесплатное пользование общественным и пригородным транспортом, показав пенсионное удостоверение. Исключение составляют только маршрутные такси.

Но кроме этого, пенсионеры имеют право на большое количество других льгот. В частности:

Освобождение от земельного налога

Согласно Налоговому кодексу Украины, пенсионеры не платят земельный налог, что уменьшает финансовую нагрузку на бюджет пожилых людей.

Скидка на автострахование

Пенсионеры, которые владеют автомобилем с объемом двигателя до 2500 куб. см или с электродвигателем мощностью до 100 кВт, могут получить 50% скидку на страхование транспортного средства.

Скидки на коммунальные услуги

Пожилые люди имеют возможность воспользоваться скидками на оплату коммунальных услуг. Для отдельных категорий пенсионеров эти скидки могут достигать 100% стоимости услуг, обеспечивая минимальные расходы на жилищно-коммунальные услуги.

Субсидии на коммунальные услуги

Пенсионеры могут оформить скидку на оплату коммунальных услуг в отделении Пенсионного фонда Украины. Размер субсидии зависит от доходов семьи и может существенно уменьшить финансовую нагрузку на оплату коммунальных счетов.

Бесплатная юридическая помощь

Все пенсионеры имеют право на первичные юридические консультации бесплатно. Если размер пенсии не превышает 4 722 гривны (или 6 056 гривен для лиц с инвалидностью), можно получить и вторичную юридическую помощь, в частности сопровождение в суде и подготовку документов.

Бесплатная парковка

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №585, пенсионеры могут бесплатно парковать автомобиль на платных стоянках, что особенно актуально в крупных городах.

Что нужно знать о пенсионном удостоверении

Пенсионное удостоверение подтверждает назначение пенсии в Украине. Его выдают на основании заявления, которое нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Если пенсия назначается несовершеннолетнему или недееспособному, заявление могут подать родители, опекуны или представители учреждений опеки.

Обратите внимание! Для оформления документа необходимо предъявить паспорт, заполнить заявление и приложить фотографию. Подать заявление можно лично в отделении ПФУ или онлайн через вебпортал электронных услуг или мобильное приложение "Пенсионный фонд".