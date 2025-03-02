Что дает пенсионное удостоверение
Чаще всего пенсионное удостоверение нужно, чтобы пользоваться транспортными льготами, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Украинцы имеют право на бесплатное пользование общественным и пригородным транспортом, показав пенсионное удостоверение. Исключение составляют только маршрутные такси.
Но кроме этого, пенсионеры имеют право на большое количество других льгот. В частности:
- Освобождение от земельного налога
Согласно Налоговому кодексу Украины, пенсионеры не платят земельный налог, что уменьшает финансовую нагрузку на бюджет пожилых людей.
- Скидка на автострахование
Пенсионеры, которые владеют автомобилем с объемом двигателя до 2500 куб. см или с электродвигателем мощностью до 100 кВт, могут получить 50% скидку на страхование транспортного средства.
- Скидки на коммунальные услуги
Пожилые люди имеют возможность воспользоваться скидками на оплату коммунальных услуг. Для отдельных категорий пенсионеров эти скидки могут достигать 100% стоимости услуг, обеспечивая минимальные расходы на жилищно-коммунальные услуги.
- Субсидии на коммунальные услуги
Пенсионеры могут оформить скидку на оплату коммунальных услуг в отделении Пенсионного фонда Украины. Размер субсидии зависит от доходов семьи и может существенно уменьшить финансовую нагрузку на оплату коммунальных счетов.
- Бесплатная юридическая помощь
Все пенсионеры имеют право на первичные юридические консультации бесплатно. Если размер пенсии не превышает 4 722 гривны (или 6 056 гривен для лиц с инвалидностью), можно получить и вторичную юридическую помощь, в частности сопровождение в суде и подготовку документов.
- Бесплатная парковка
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №585, пенсионеры могут бесплатно парковать автомобиль на платных стоянках, что особенно актуально в крупных городах.
Что нужно знать о пенсионном удостоверении
Пенсионное удостоверение подтверждает назначение пенсии в Украине. Его выдают на основании заявления, которое нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
Если пенсия назначается несовершеннолетнему или недееспособному, заявление могут подать родители, опекуны или представители учреждений опеки.
Обратите внимание! Для оформления документа необходимо предъявить паспорт, заполнить заявление и приложить фотографию. Подать заявление можно лично в отделении ПФУ или онлайн через вебпортал электронных услуг или мобильное приложение "Пенсионный фонд".