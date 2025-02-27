Возможно ли получить пенсию без стажа

Для тех, кто вообще не имеет официального стажа, получить обычную пенсию от Пенсионного фонда не удастся, сообщает 24 Канал.

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Если у человека недостаточно страхового стажа, предусмотрены альтернативные варианты:

Выйти на пенсию в 63 года при наличии от 22 до 32 лет стажа.

Оформить пенсию в 65 лет, если стаж составляет от 15 до 22 лет.

Что делать, если стажа нет

Для людей без стажа существуют другие способы обеспечить себя в старости: