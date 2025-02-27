Чи можливо отримати пенсію без стажу

Для тих, хто взагалі не має офіційного стажу, отримати звичайну пенсію від Пенсійного фонду не вдасться, повідомляє 24 Канал.

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Якщо у людини недостатньо страхового стажу, передбачено альтернативні варіанти:

Вийти на пенсію у 63 роки за наявності від 22 до 32 років стажу.

Оформити пенсію у 65 років, якщо стаж становить від 15 до 22 років.

Що робити, якщо стажу немає

Для людей без стажу існують інші способи забезпечити себе у старості: