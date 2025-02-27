Чи можливо отримати пенсію без стажу
Для тих, хто взагалі не має офіційного стажу, отримати звичайну пенсію від Пенсійного фонду не вдасться, повідомляє 24 Канал.
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Якщо у людини недостатньо страхового стажу, передбачено альтернативні варіанти:
- Вийти на пенсію у 63 роки за наявності від 22 до 32 років стажу.
- Оформити пенсію у 65 років, якщо стаж становить від 15 до 22 років.
Що робити, якщо стажу немає
Для людей без стажу існують інші способи забезпечити себе у старості:
Соціальна пенсія. Її можуть отримати українці, які досягли пенсійного віку, але не набрали необхідний стаж. Розмір соціальної пенсії залежить від прожиткового мінімуму та середнього доходу сім'ї.
Матеріальна допомога від держави. Можна звернутися до органів соціального захисту для отримання соціальної допомоги, яка розраховується на підставі майнового стану та доходів родини.
Оформлення субсидій. Особам пенсійного віку без стажу можуть призначати субсидії на оплату комунальних послуг, що допоможе зменшити фінансове навантаження.