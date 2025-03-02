Що дає пенсійне посвідчення

Найчастіше пенсійне посвідчення потрібне, щоб користуватися транспортними пільгами, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Українці мають право на безкоштовне користування громадським та приміським транспортом, показавши пенсійне посвідчення. Виняток становлять лише маршрутні таксі.

Але окрім цього, пенсіонери мають право на чималу кількість інших пільг. Зокрема:

Звільнення від земельного податку

Згідно з Податковим кодексом України, пенсіонери не сплачують земельний податок, що зменшує фінансове навантаження на бюджет літніх людей.

Знижка на автострахування

Пенсіонери, які володіють автомобілем з об'ємом двигуна до 2500 куб. см або з електродвигуном потужністю до 100 кВт, можуть отримати 50% знижку на страхування транспортного засобу.

Знижки на комунальні послуги

Літні люди мають можливість скористатися знижками на оплату комунальних послуг. Для окремих категорій пенсіонерів ці знижки можуть досягати 100% вартості послуг, забезпечуючи мінімальні витрати на житлово-комунальні послуги.

Субсидії на комунальні послуги

Пенсіонери можуть оформити знижку на оплату комунальних послуг у відділенні Пенсійного фонду України. Розмір субсидії залежить від доходів сім'ї та може суттєво зменшити фінансове навантаження на сплату комунальних рахунків.

Безкоштовна юридична допомога

Усі пенсіонери мають право на первинні юридичні консультації безкоштовно. Якщо розмір пенсії не перевищує 4 722 гривні (або 6 056 гривень для осіб з інвалідністю), можна отримати й вторинну юридичну допомогу, зокрема супровід у суді та підготовку документів.

Безкоштовна парковка

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №585, пенсіонери можуть безкоштовно паркувати автомобіль на платних стоянках, що особливо актуально у великих містах.

Що треба знати про пенсійне посвідчення

Пенсійне посвідчення підтверджує призначення пенсії в Україні. Його видають на підставі заяви, яку потрібно подати до територіального органу Пенсійного фонду України.

Якщо пенсія призначається неповнолітньому чи недієздатному, заяву можуть подати батьки, опікуни або представники закладів опіки.

Зауважте! Для оформлення документа необхідно пред'явити паспорт, заповнити заяву та додати фотографію. Подати заяву можна особисто у відділенні ПФУ або онлайн через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".