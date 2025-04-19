Некоторые украинцы будут платить за газ больше

Однако дополнительные расходы связаны с введением новой услуги, пишет 24 Канал со ссылкой на ООО "Газораспределительные сети Украины".

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В мае некоторым пользователям природного газа придет так называемая "третья платежка". Ее пришлют жителям многоквартирных домов. Они должны оплатить новую услугу – техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Стоимость сервиса будет рассчитываться индивидуально и будет зависеть от различных факторов:

длина трубопровода;

количество муфтовых соединений;

газовых кранов в здании.

Сумма же будет распределяться между всеми жильцами дома.

Квитанции будут приходить не ежемесячно, а раз в три или пять лет, в зависимости от возраста дома:

газовым сетям более 25 лет – один раз в три года;

газовым сетям менее 25 лет – один раз в пять лет.

Обратите внимание! Филиалы компании "Газораспределительные сети Украины" уже опубликовали на своих сайтах графики возможной стоимости услуг.