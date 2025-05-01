Какую прибыль имеет "Нафтогаз"

В итоге чистая консолидированная прибыль компании за 2024 год составила почти 38 миллиардов гривен, передает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Это на 15 миллиардов или 64% больше, чем в 2023 году. Финансовые результаты подтверждены международной аудиторской компанией KPMG, а полная отчетность обнародована на официальном сайте компании.

Кроме того, валовую прибыль "Нафтогаза" выросла до 89,1 миллиарда гривен, тогда как в 2023 году эта сумма составляла 48,5 миллиарда. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Также операционная прибыль (прибыль от основной деятельности без учета налогов и других расходов) составил 51,1 миллиарда гривен, что на 13,3 миллиарда или 32% больше, чем в 2023 году.

Все ключевые бизнес-направления Группы продемонстрировали рост. Это требует больших усилий в мирное время, а во время войны – это работа на грани невозможного. Спасибо каждому работнику Группы Нафтогаз за этот результат. Спасибо правительству за поддержку,

– заявил глава "Нафтогаза" Роман Чумак.

Какие доходы по разным направлениям

Материнская компания НАК "Нафтогаз Украины" завершила год с прибылью 23,9 миллиарда гривен после убытков в 2023.

Наибольший вклад сделало АО "Укргаздобыча" – прибыль выросла вдвое до 20,9 миллиарда гривен, а добыча газа – до 13,9 миллиарда кубов (+83 новые скважины).

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