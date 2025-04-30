Что происходит с ценами на газ в Украине

Так, согласно информации Natural gas ExPro, цены на газ во вторник составляли около 19 150 гривен за тысячу кубических метров (с НДС) или 31,8 евро за мегаватт-час, пишет 24 Канал со ссылкой на ExPro Daily Gas.

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В то же время спотовые цены Day Ahead на нидерландском TTF составляли 31,5 евро за мегаватт-час.

Впервые с 1 мая 2024 года цены на природный газ в Украине поднялись выше европейских тарифов. В частности спред между ценами достиг 0,3 евро за мегаватт-час в пользу украинских цен.

Обратите внимание! Разница не учитывает стоимость транспортировки газа в Украину.

Почему изменились цены

Цены изменились в результате тенденций последней недели. В частности цена на природный газ в Европе в течение недели снижались на фоне теплой погоды и стабильных поставок газа.

Однако газ в Украине дорожал под влиянием стабильного спроса, в том числе и от государственных компаний, как "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины".

С другой стороны, объемы предложения на рынке сократились, поскольку "Укрнафта" прекратила продажу газа на рынке после того, как Кабмин обязал ее продавать газ для "Нафтогаза" в рамках ПСО,

– говорится в сообщении.

Возможно ли возобновить коммерческий импорт? Пока спред между ценами на газ в Европе и Украине маловат для восстановления коммерческого импорта природного газа в Украину частными компаниями. Дело в том, что он не покрывает стоимость доставки газа из Европы в Украину. Если же тенденция сохранится, трейдеры могут начать импорт газа для его реализации на украинском рынке.

Заметьте! Весь природный газ в апреле импортирует НАК "Нафтогаз Украины".