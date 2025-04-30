Що відбувається з цінами на газ в Україні

Так, згідно з інформацією Natural gas ExPro, ціни на газ у вівторок становили близько 19 150 гривень за тисячу кубічних метрів (з ПДВ) або 31,8 євро за мегават-годину, пише 24 Канал з посиланням на ExPro Daily Gas.

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Водночас спотові ціни Day Ahead на нідерландському TTF становили 31,5 євро за мегават-годину.

Вперше з 1 травня 2024 року ціни на природний газ в Україні піднялися вище європейських тарифів. Зокрема спред між цінами досягнув 0,3 євро за мегават-годину на користь українських цін.

Зверніть увагу! Різниця не враховує вартість транспортування газу до України.

Чому змінились ціни

Ціни змінилися внаслідок тенденцій останнього тижня. Зокрема ціна на природний газ у Європі протягом тижня знижувалися на тлі теплої погоди та стабільних постачань газу.

Проте газ в Україні дорожчав під впливом стабільного попиту, зокрема й від державних компаній, як "Нафтогаз" та "Оператор ГТС України".

З іншої сторони, обсяги пропозиції на ринку скоротилися, оскільки "Укрнафта" припинила продаж газу на ринку після того, як Кабмін зобов’язав її продавати газ для "Нафтогазу" в рамках ПСО,

– йдеться у повідомленні.

Чи можливо відновити комерційний імпорт? Поки що спред між цінами на газ у Європі та Україні замалий для відновлення комерційного імпорту природного газу до України приватними компаніями. Річ у тім, що він не покриває вартість доставки газу з Європи до України. Якщо ж тенденція збережеться, трейдери можуть розпочати імпорт газу для його реалізації на українському ринку.

Зауважте! Весь природний газ у квітні імпортує НАК "Нафтогаз України".