Скільки газу планують закупити

Нафтогаз уже отримав 270 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і грант у 140 мільйонів євро від уряду Норвегії через фонд NORAD, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії.

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Голова "Нафтогазу" Роман Чумак заявив, що залучене фінансування дозволить закупити майже 1 мільярд кубометрів газу.

Отримані кошти є надзвичайно важливими для Нафтогазу. Вони дозволять закупити майже 1 мільярд кубометрів газу, що критично важливо для стабільного проходження наступного опалювального сезону, особливо в умовах війни та регулярних атак на нашу енергетичну інфраструктуру. Дякую всім партнерам, які допомагають Нафтогазу підготуватися до наступної зими,

– зазначив Чумак.

Через падіння власного видобутку Україна вже імпортує газ із Європи. За прогнозами НБУ, обсяг імпорту газу у 2025 році зросте до 2,9 мільярда доларів, частково за підтримки міжнародних партнерів.

Зауважте! У наступні роки потреба в імпорті поступово зменшиться – до 1,1 мільярда доларів у 2026 році та близько 0,4 мільярда доларів у 2027 році.