Кто может не платить за доставку газа

Однако и эти лица иногда могут получить счет, пишет 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.

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Чтобы не платить за доставку газа, украинцам следует прежде всего обратиться к оператору Газораспределительных сетей Украины, которому люди платят за доставку (распределение) газа. Именно он отвечает за учет и начисление объемов потребленного топлива.

Оператору ГРМ нужно предоставить:

заявление о прекращении поставок газа с расторжением договора о доставке (распределении) газа;

или доказательства об отключении.

После этого ваш оператор ГРМ предоставит скорректированные данные нам – ГК "Нафтогаз Украины",

– говорится в сообщении.

На основании этих данных сделают перерасчет суммы к оплате. Поэтому и необоснованные начисления будут аннулированы.

Важно! То есть человек, который докажет своему оператору, что отказался от газоснабжения (в частности продемонстрирует эти доказательства), может не платить за доставку газа.