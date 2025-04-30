Кто может не платить за доставку газа
Однако и эти лица иногда могут получить счет, пишет 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.
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Чтобы не платить за доставку газа, украинцам следует прежде всего обратиться к оператору Газораспределительных сетей Украины, которому люди платят за доставку (распределение) газа. Именно он отвечает за учет и начисление объемов потребленного топлива.
Оператору ГРМ нужно предоставить:
- заявление о прекращении поставок газа с расторжением договора о доставке (распределении) газа;
- или доказательства об отключении.
После этого ваш оператор ГРМ предоставит скорректированные данные нам – ГК "Нафтогаз Украины",
– говорится в сообщении.
На основании этих данных сделают перерасчет суммы к оплате. Поэтому и необоснованные начисления будут аннулированы.
Важно! То есть человек, который докажет своему оператору, что отказался от газоснабжения (в частности продемонстрирует эти доказательства), может не платить за доставку газа.