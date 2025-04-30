Хто може не сплачувати за доставку газу

Однак і ці особи іноді можуть отримати рахунок, пише 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.

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Аби не платити за доставку газу, українцям слід передусім звернутись до оператора Газорозповідльних мереж України, якому люди сплачують за доставку (розподіл) газу. Саме він відповідає за облік та нарахування об’ємів спожитого палива.

Оператору ГРМ потрібно надати:

заяву про припинення постачання газу з розірванням договору про доставку (розподіл) газу;

або докази про відключення.

Після цього ваш оператор ГРМ надасть скориговані дані нам – ГК "Нафтогаз України",

– йдеться у повідомленні.

На підставі цих даних зроблять перерахунок суми до оплати. Тому й необґрунтовані нарахування будуть анульовані.

Важливо! Тобто людина, яка доведе своєму оператору, що відмовилася від газопостачання (зокрема продемонструє ці докази), може не сплачувати за доставку газу.