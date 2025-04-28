За що штрафують споживачів газу

Станом на тепер, є 2 великі групи правопорушень побутових споживачів природного газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ГазПравду.

Читайте також Трамп заявив, що судна США мають безплатно проходити через Панамський та Суецький канали

Маються на увазі такі порушення:

через недорахування лічильником обсягів спожитого палива;

через зміну режиму нарахування обсягів розподіленого газу (тобто, платіжка протягом певного часу формується на основі "штрафних" норм).

Розмір штрафу за газ визначається індивідуально і залежить від:

опалювальної площі житла;

типу правопорушення;

тривалості правопорушення;

кількості зареєстрованих осіб в оселі;

проєктної кількості приладів, які знаходяться у житлі;

дати, коли відбувався останній контроль зняття показників газового лічильника.

Найбільші штрафи зараз надають за несанкціонований газопровід. Також вагому суму доведеться заплатити за:

втручання в роботу лічильника;

користування додатковими несанкціонованими приладами;

перевищення потужності приладів;

несанкціоноване відновлення постачання газу і так далі.

Якщо ваш газовий лічильник зламався і не з вашої вини, це також може виявитися проблемою. Якщо Оператор ГРМ виявить збій в роботі приладу обліку, без слідів несанкціонованого втручання в його роботу, об’єм спожитого газу також рахуватимуть, виходячи з 70% граничних об’ємів споживання з урахуванням усіх газових приладів,

– зазначається в ГазПравді.

В такому випадку штраф може сягнути 40 тисяч гривень за 6 місяців, за умови, що цей період був опалювальним.