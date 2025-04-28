За що штрафують споживачів газу
Станом на тепер, є 2 великі групи правопорушень побутових споживачів природного газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ГазПравду.
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Маються на увазі такі порушення:
- через недорахування лічильником обсягів спожитого палива;
- через зміну режиму нарахування обсягів розподіленого газу (тобто, платіжка протягом певного часу формується на основі "штрафних" норм).
Розмір штрафу за газ визначається індивідуально і залежить від:
- опалювальної площі житла;
- типу правопорушення;
- тривалості правопорушення;
- кількості зареєстрованих осіб в оселі;
- проєктної кількості приладів, які знаходяться у житлі;
- дати, коли відбувався останній контроль зняття показників газового лічильника.
Найбільші штрафи зараз надають за несанкціонований газопровід. Також вагому суму доведеться заплатити за:
- втручання в роботу лічильника;
- користування додатковими несанкціонованими приладами;
- перевищення потужності приладів;
- несанкціоноване відновлення постачання газу і так далі.
Якщо ваш газовий лічильник зламався і не з вашої вини, це також може виявитися проблемою. Якщо Оператор ГРМ виявить збій в роботі приладу обліку, без слідів несанкціонованого втручання в його роботу, об’єм спожитого газу також рахуватимуть, виходячи з 70% граничних об’ємів споживання з урахуванням усіх газових приладів,
– зазначається в ГазПравді.
В такому випадку штраф може сягнути 40 тисяч гривень за 6 місяців, за умови, що цей період був опалювальним.