Трамп зробив заяву про Панамський та Суецький канали

Крім того, Трамп висловив думку, що "ці канали не існували б без Сполучених Штатів Америки", пише 24 Канал з посиланням на пост президента США на Truth Social.

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Reuters зазначає, що Панамський канал перетинає найвужчу частину перешийка між Північною та Південною Америкою. Це дозволяє суднам швидше пересуватися між Атлантичним і Тихим океанами. Зокрема через канал щорічно проходить близько 40% контейнерного трафіку США.

Зверніть увагу! Будівництво каналу було завершено Сполученими Штатами на початку XX століття. Проте у 1999 році контроль над стратегічно важливим водним шляхом був переданий Панамі.