Чи відчує Україна мита Трампа

Проте ефект від введення мит Україна може відчути саме через те, як тарифи вплинуть на її партнерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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На початку квітня США різко підвищили мита для великої кількості торгівельних партнерів, проте диференційовано, тож Україна опинилася в таборі чи не найменш "постраждалих" держав,

– повідомляє НБУ.

Нагадаємо! США встановив для України мито 10%. Це найнижча ставка. НБУ вважає, що такий розмір мита пояснюється позитивним сальдо США у двосторонній торгівлі.

Потрібно розуміти, що мита Трампа, зокрема, для Єврозони, можуть зменшити зовнішній попит. А це явище, своєю чергою, вплинуло на погіршення прогнозу відносно зростання ВВП України на 2025 рік до 3,1%.

Водночас регулятор каже, що це сповільнення буде короткочасним. Імовірно, у 2026 – 2027 роках, зростання буде відновлено.

Прогноз НБУ також не передбачає суттєвого впливу тарифних війн на інфляційні процеси в Україні,

– зауважує Нацбанк.

Зверніть увагу! НБУ вважає, що тарифні війни можуть впливати на один з довгострокових ризиків для України. Йдеться, зокрема, про прискорення деглобалізаційних процесів.

У разі загострення торгівельних конфліктів та розгортання валютних війн у світі НБУ також буде готовий забезпечувати належну курсову гнучкість, щоб уникнути накопичення значних зовнішньоекономічних дисбалансів,

– повідомляє регулятор.

Тобто, НБУ і надалі продовжить регулювати ситуацію на валютному ринку в умовах зростання невизначеності. Однією з основних задач у цьому секторі для регулятора є підтримка стабільного курсу, без різких коливань.