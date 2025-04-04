Професор і ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в ефірі 24 Каналу зазначив, що боротьба Дональда Трампа з вільною торгівлею призведе до уповільнення економічного зростання, а з часом – і до рецесії. Це означає, що ціни на нафту знижуватимуться.

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"Це вигідно для України. Ми зможемо дешевше купувати нафту, а Росія отримуватиме менше доходів від свого основного експортного товару. Росія отримує від продажу нафти, газу та нафтопродуктів приблизно 200 мільярдів доларів. Але буде отримувати менше", – сказав Олександр Савченко.

Як мита вплинуть на Україну

Він додав, що товарообіг України із США невеликий – менше ніж 2 мільярдів доларів. Штати мають позитивне сальдо з Україною, тобто більше продають Україні, ніж купують. Мита 10% стосуватимуться всієї продукції, за винятком сталі та алюмінію. Там, найімовірніше, і надалі застосовуватимуться мита у розмірі 25%.

Цікаво! Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не запровадив нові мита щодо Росії. Санкції проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, майже повністю зупинили торгівлю між США та Росією.

Потрібно порівнювати мита на українську продукцію з митами на товари інших країн. Основні економічні партнери США отримали значно вищі мита. Сукупні мита для Китаю перевищують 50%, але й інші країни мають гірші умови, ніж Україна.

Тобто ми будемо конкурувати не стільки з американською продукцією, скільки з імпортом до США з інших країн, а в них умови гірші, ніж в України. Тому я не думаю, що буде великий негатив,

– підкреслив Савченко.

Нагадаємо, що мита Дональда Трампа набудуть чинності вже з 5 по 9 квітня. Президент США запровадив нову митну систему щодо всіх країн світу. Трамп прагне підтримати американські компанії та забезпечити самозабезпечення США всіма можливими товарами й продукцією.