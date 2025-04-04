Профессор и ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире 24 Канала отметил, что борьба Дональда Трампа со свободной торговлей приведет к замедлению экономического роста, а со временем – и к рецессии. Это означает, что цены на нефть будут снижаться.

Смотрите также Китай ответил США пошлинами на импорт в США

"Это выгодно для Украины. Мы сможем дешевле покупать нефть, а Россия будет получать меньше доходов от своего основного экспортного товара. Россия получает от продажи нефти, газа и нефтепродуктов примерно 200 миллиардов долларов. Но будет получать меньше", – сказал Александр Савченко.

Как пошлины повлияют на Украину

Он добавил, что товарооборот Украины с США небольшой – менее 2 миллиардов долларов. Штаты имеют положительное сальдо с Украиной, то есть больше продают Украине, чем покупают. Пошлины 10% будут касаться всей продукции, за исключением стали и алюминия. Там, вероятнее всего, и в дальнейшем будут применяться пошлины в размере 25%.

Интересно! Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не ввел новые пошлины в отношении России. Санкции против России после полномасштабного вторжения в Украину, почти полностью остановили торговлю между США и Россией.

Нужно сравнивать пошлины на украинскую продукцию с пошлинами на товары других стран. Основные экономические партнеры США получили значительно более высокие пошлины. Совокупные пошлины для Китая превышают 50%, но и другие страны имеют худшие условия, чем Украина.

То есть мы будем конкурировать не столько с американской продукцией, сколько с импортом в США из других стран, а у них условия хуже, чем в Украине. Поэтому я не думаю, что будет большой негатив,

– подчеркнул Савченко.

Напомним, что пошлины Дональда Трампа вступят в силу уже с 5 по 9 апреля. Президент США ввел новую таможенную систему в отношении всех стран мира. Трамп стремится поддержать американские компании и обеспечить самообеспечение США всеми возможными товарами и продукцией.