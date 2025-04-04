США считают пошлины инструментом справедливости

Об этом заявил министр торговли Говард Лутник. США уже более месяца ведут активные переговоры с ведущими странами мира, добиваясь честного отношения к американским экспортерам, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Прекратите говорить, что мы не можем продавать свою кукурузу в Индию. Перестаньте говорить, что мы не можем никуда продавать нашу говядину. Просто прекратите относиться к нам так плохо,

– отметил Лутник.

Он также отметил, что время покажет, изменится ли отношение других стран к американским товарам. Лутник подчеркнул, что отвечать на новые тарифы США будет неэффективно, однако администрация Трампа готова к диалогу, чтобы достичь "более справедливых условий" для американского экспорта.

Ключевой вопрос заключается в том, будут ли они брать нашу сельскохозяйственную продукцию? Будут ли они относиться к нам справедливо? Могут ли они относиться к нам справедливо? И ответ со временем будет "да". Американская продукция будет лучше продаваться в других странах мира,

– добавил министр.

Он также отметил, что частью диалога является устранение барьеров, таких как налог на добавленную стоимость, который, по его мнению, фактически работает как форма государственной поддержки экспорта.

Интересно! Один из министров торговли уже предложил допустить американские автомобили к подобным субсидиям, но Лутник не уточнил, о какой стране идет речь.