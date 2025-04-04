США вважають мита інструментом справедливості

Про це заявив міністр торгівлі Говард Лутнік. США вже понад місяць ведуть активні переговори з провідними країнами світу, домагаючись чесного ставлення до американських експортерів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Припиніть казати, що ми не можемо продавати свою кукурудзу в Індію. Перестаньте говорити, що ми не можемо нікуди продавати нашу яловичину. Просто припиніть ставитися до нас так погано,

– зазначив Лутнік.

Він також зазначив, що час покаже, чи зміниться ставлення інших країн до американських товарів. Лутнік підкреслив, що відповідати на нові тарифи США буде неефективно, однак адміністрація Трампа готова до діалогу, аби досягти "більш справедливих умов" для американського експорту.

Ключове питання полягає в тому, чи будуть вони брати нашу сільськогосподарську продукцію? Чи будуть вони ставитися до нас справедливо? Чи можуть вони ставитися до нас справедливо? І відповідь з часом буде "так". Американська продукція буде краще продаватися в інших країнах світу,

– додав міністр.

Він також зазначив, що частиною діалогу є усунення бар’єрів, таких як податок на додану вартість, який, на його думку, фактично працює як форма державної підтримки експорту.

Цікаво! Один із міністрів торгівлі вже запропонував допустити американські автомобілі до подібних субсидій, але Лутнік не уточнив, про яку країну йдеться.