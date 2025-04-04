Трамп не ввів нові тарифи проти Москви

Таке рішення є саме політичним, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що Кремлю пощастило. Річ у тім, що санкції, введені проти Москви після її повномасштабного вторгнення в Україну, означають, що торгівля між США і Росією фактично припинилася. Також із переліку нових мит були виключені країни, які також перебувають під жорсткими обмеженнями:

Північна Корея;

Куба;

Білорусь.

Зокрема торгівля між Росією та США зменшилась до найнижчого рівня за десятиліття після початку повномасштабної війни. Але у 2024 році країна-агресорка все ще експортувала до США товарів на 3 мільярдів доларів (здебільшого добрива і платину).

Проте дані про торгівлю свідчать про дещо складнішу картину,

– йдеться у матеріалі.

Трамп може навмисне утримуватися від нових економічних обмежень проти Росії. Це надасть йому можливість мати важелі впливу під час потенційних мирних переговорів.

Трамп не хоче ескалації, поки тривають його переговори з Путіним,

– заявила Олександра Прокопенко, співробітниця Євразійського центру Carnegie Russia, яка раніше працювала в російському центральному банку.

NYT пише, що ідея використання мит заради перемовин підтверджується ставленням Трампа до Ірану – ще однієї мішені щодо укладення угоди. Президент США поставив Іран у "найнижчий рівень нових тарифів". Навіть на 10% нижчий, ніж ставка, яка накладена на Ізраїль (він є союзником Сполучених Штатів).

Видання додає, що Дональд Трамп також пригрозив ввести тарифи для покупців російської нафти, якщо Путін не погодиться співпрацювати у питанні припинення війни. Подібні тарифи значно ускладнять зовнішню торгівлю країни та ускладнять роботу російської військової машини.

Однак у матеріалі припускають, що склад російського експорту також міг зіграти свою роль. Росія є третім за величиною постачальником добрив у США. А загальний обсяг її експорту добрив зріс за останній рік.

Зверніть увагу! Трамп розмірковував, як захистити американських фермерів від наслідків своїх торгових воєн. І збереження низької вартості добрив може бути частиною цієї стратегії.