На які товари можна ввести мита Велика Британія

Список товарів на які потенційно можуть бути введення мита, створили у відповідь на тарифи, впроваджені Трампом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зауважте! Велика Британія продовжує переговори з США, аби створити вигідні умови для обох сторін.

Джонатан Рейнольдс Бізнес-секретар Великої Британії Переговори зі США продовжуватимуть відображати наш мандат щодо забезпечення економічної стабільності, оскільки ми наполягаємо на торговельних відносинах, які підтримують бізнес по обидва боки Атлантики.

За словами Рейнольдса, якщо США та Велика Британія зможуть домовитися про угоду, усі консультації та будь-які інші заходи, впровадженні у відповідь, будуть призупинені чи повністю скасовані.

Бізнес-секретар каже, що не всі товари зі списку підлягатимуть тарифам. До того ж Велика Британія вирішила дотримуватись підходу – 10% мит.

Зверніть увагу! У список увійшли абсолютно різні продукти. Зокрема, біноклі, автомобільні запчастини, сир, віскі, риба, електромобілі та безліч інших товарів. Продукція зі списку складає 27% британського імпорту товарів із США.