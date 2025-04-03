Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса, зауваживши, що нові мита Трампа можуть завести країну у шалену економічну кризу. Вибратись з неї США вже не вдасться.

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Трамп зробив постріл у "обидві ноги" США

За словами інвестиційного банкіра, не світу, а саме Сполученим Штатам варто зараз хвилюватись. Адже нові мита президента вдарять саме по американському споживачу.

Трамп фактично спрямовує економіку своєї країни до рецесії (зниження економічної активності), а фондові ринки у глибоке піке. В такий спосіб він провокує глобальну фінансову кризу.

Думаю, ЄС буде старатись відповідати по певних напрямках (IT сектор чи Tesla), не завдаючи шкоди своїй економіці. Адже будь-які мита та тарифи в будь-якому випадку насамперед шкодять тій країні, яка їх вводить,

– наголосив він.

Фурса додав, що рішення Трампа має лише два варіанти розвитку подій – погано або дуже погано. Саме другий варіант є найімовірніший.

До слова, The Economist назвав 2 квітня (день, коли Трамп оголосив мита) "Днем розорення". У виданні зазначили, що президент США припустився найбільшої, шкідливої ​​та непотрібної економічної помилки сучасної епохи.

Тим часом дослідники з Єльського припустили, що якщо мита збережуться на нинішньому рівні протягом наступного десятиліття, вони можуть принести федеральному бюджету близько 3,1 трильйона доларів. Однак через уповільнення економічного зростання буде скорочення податкових надходжень на 582 мільярди доларів.