Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу зазначив, що дії Дональда Трампа щодо накладення мит можуть мати негативні наслідки й для України. Після цих дій значення БРІКСу значно зросте.

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Накладення мит сприятиме формуванню великих економічніх блоків поза США. Вони зменшать навантаження на торгові відносини зі Сполученими Штатами і перенаправлять великі торгові потоки на інші напрямки.

Чому економіка є рушієм глобальних змін

"Якщо до БРІКСу раптом приєднаються інші великі країни G7, то ми з вами отримаємо нові реалії економічного світу, де Сполучені Штати Америки, незважаючи на їх досить великий внутрішній ринок, опиняться в умовній ізоляції, яку спричинили дії Трампа" – сказав Олег Пендзин.

Важливо! 30 березня відбувся перший за п'ять років економічний діалог між Китаєм, Японією та Південною Кореєю. Усі ці країни хочуть захиститися від мит Трампа.

Він додав, що для будь-якої країни насамперед важливі національні інтереси, а все інше – другорядне. Тому цілком ймовірно, що процеси приєднання будуть стосуватися лише економічного блоку. Економіка – це той ґрунт, на якому згодом будується все решта.

Потім буде мовчазна згода з деякими негативними аспектами. Тобто те, що робить Трамп, насправді, навіть введення цих мит, є надзвичайно вигідним для Росії,

– сказав економіст.

Він пояснив, що, по-перше, акцент уваги світу сьогодні з україно-російської війни зміщується на економічні процеси. Вони визначальні для всіх інших країн, адже стосуються добробуту їхнього населення. По-друге, точка уваги та прийняття рішень сьогодні переміщується з безпекових питань на економічні. Наприклад, факт об'єднання Японії і Китаю, які в Китайському морі мають надзвичайно складні безпекові стосунки.

Але тим не менше, вони ж об'єдналися, правда? З точки зору протидії американській економічній політиці. Тобто Америка сьогодні своїми діями провокує дивні об'єднання, провокує дивні позиції, а в кінці кінців тут є й позитив. Європа б ніколи в житті не говорила тих речей, які вона говорить сьогодні щодо України, якби не американці,

– сказав Пендзин.

Він зауважив, дії Трампа викривлюють цей світ, і у 2025 році повністю зміниться архітектура світу, яка сформувалася після Другої світової війни.