Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN у четвер, 3 квітня.

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Трамп запровадив масштабні мита

Телеканал називає відповідне рішення Трампа "найбільшою політичною авантюрою" з економікою США серед усіх сучасних президентів і "безглуздою політичною ставкою", що піддає ризику економічні долі мільярдів людей.

В матеріалі йдеться, що в той час як усі президенти намагаються не порушувати економічну стабільність країни, Трамп влаштував "надзвичайний шок", який суперечив порадам майже всіх економічних експертів.

Аналітики зазначають, що від введення мит більше постраждають бідні американці, ніж "багаті друзі Трампа". В матеріалі пишуть, що новий тарифний експеримент Трампа показує, що йому байдуже на підвищення цін на закупівлю автомобілів та інших товарів унаслідок подорожчання імпорту.

В CNN називають це "приголомшливим прикладом політичного позиціювання для президента-мільярдера, який очолює кабінет із колег-мільярдерів і мільйонерів".

Якщо припустити, що весь спектр мит буде запроваджено і в останній момент не буде відмови від них (а таку можливість не можна ігнорувати, з огляду на минулі невдачі Трампа), світ готовий до повномасштабної торгівельної війни,

– пише CNN.

Телеканал зазначає, що ніхто не може точно передбачити, як саме закінчиться таке рішення. Проте там наголосили, що торгівельні війни зазвичай закінчуються погано, а мита є радше рисою 19 століття, аніж 21.