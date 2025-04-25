Почувствует ли Украина пошлины Трампа

Однако эффект от введения пошлин Украина может почувствовать именно из-за того, как тарифы повлияют на ее партнеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В начале апреля США резко повысили пошлины для большого количества торговых партнеров, однако дифференцированно, поэтому Украина оказалась в лагере едва ли не наименее "пострадавших" государств,

– сообщает НБУ.

Напомним! США установил для Украины пошлину 10%. Это самая низкая ставка. НБУ считает, что такой размер пошлины объясняется положительным сальдо США в двусторонней торговле.

Нужно понимать, что пошлины Трампа, в частности, для Еврозоны, могут уменьшить внешний спрос. А это явление, свою очередь, повлияло на ухудшение прогноза относительно роста ВВП Украины на 2025 год до 3,1%.

В то же время регулятор говорит, что это замедление будет кратковременным. Вероятно, в 2026 – 2027 годах, рост будет восстановлен.

Прогноз НБУ также не предусматривает существенного влияния тарифных войн на инфляционные процессы в Украине,

– отмечает Нацбанк.

Обратите внимание! НБУ считает, что тарифные войны могут влиять на один из долгосрочных рисков для Украины. Речь идет, частности, об ускорении деглобализационных процессов.

В случае обострения торговых конфликтов и развертывания валютных войн в мире НБУ также будет готов обеспечивать надлежащую курсовую гибкость, чтобы избежать накопления значительных внешнеэкономических дисбалансов,

– сообщает регулятор.

То есть, НБУ и в дальнейшем продолжит регулировать ситуацию на валютном рынке в условиях роста неопределенности. Одной из основных задач в этом секторе для регулятора является поддержание стабильного курса, без резких колебаний.