За що доведеться заплатити штраф

У жовтні цього року Виноградівський районний суд Закарпатської області прийняв рішення зобов'язати місцевого жителя доплатити за газ майже 134 тисячі гривень, про це йдеться у матеріалах справи №299/7725/23.

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В ході розслідування виявилось, що громадянин втручався у роботу лічильника, аби платити за комуналку менше. Відповідно до висновку експертизи, пломба на пристрої була не заводська, а встановлена "внаслідок несанкціонованого втручання".

Зверніть увагу! Замінювати елементи лічильника та втручатись у його роботу може лише спеціаліст.

Саме це порушення стало причиною перерахунку кількості газу, яку спожив громадянин. Виявилось, що неврахованими були – 3 266,07 кубометра сировини. Тепер порушнику доведеться заплатити: