Які маніпуляції з лічильником заборонені

Споживач не може самостійно регулювати роботу лічильника у будь-якому випадку, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Газмережі".

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Зверніть увагу! Втручання у роботу лічильника є порушенням чинного законодавства України.

Усі роботи з будь-яким газовим обладнанням повинні виконувати виключно кваліфіковані фахівці, що пройшли відповідне навчання, перевірку знань та мають діючі дозвільні документи на виконання відповідних робіт,

– йдеться в повідомленні "Газмереж".

Тобто, якщо абонент виявив некоректну роботу лічильника, він має негайно звернутись у відповідальні органи. Фахівці не тільки проконсультують, а і проведуть огляд та, за потребою, заміну обладнання.

Нагадаємо! Якщо ви виявили некоректну роботу газового обладнання, зокрема, відчули витік газу, потрібно негайно телефонувати в аварійну службу за номером "104".