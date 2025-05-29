Як влада Росії планує врятувати "Газпром"

Російська влада обговорює різке підвищення цін на газ для промисловості, щоб наповнити бюджет "Газпрому", який значно скоротився після втрати європейського ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Плани щодо підвищення цін підтвердив директор Ради виробників енергії Росії Дмитро Вологжанін.

Буквально вчора від Міненерго надійшла інформація: обговорюється підвищення ціни на газ на 10% у першому та четвертому кварталах кожного року,

– розповів Вологжанін.

Якщо влада ухвалить це підвищення, то ціни для промисловості в Росії ростимуть на 20% щороку, що вдвічі перевищує нинішній урядовий план. Досі планувалося, що ціни на газ для бізнесу підніматимуть:

на 10,3% – у 2025 році;

на 10,6% – у 2026 році;

на 9% – у 2027 році;

на 7% – у 2028 році.

Важливо! Ціни на газ для населення теж зростуть. Загалом за 2025-2028 роки вони зростуть на 42,2%. Якщо враховувати підвищення попередніх трьох років, то з початку війни зростання вартості газу для населення складе 76%.

Чи допоможе Газпрому підвищення цін

Втім, за інформацією видання, навіть такого різкого підвищення цін на газ недостатньо для порятунку "Газпрому". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія втратила дві третини експорту газу.

Експорт до Європи впав до 28–32 мільярдів кубометрів на рік – до рівня кінця 1970-х років.

Постачання до країн до далекого зарубіжжя скоротилося до майже 40-річного мінімуму.

У 2023 році "Газпром" зафіксував рекордний у своїй історії чистий збиток – 629 мільярдів рублів. У 2024 році компанія втратила ще 1 трильйон рублів у газовому бізнесі.

На додачу до всього, зараз у "Газпрому" немає перспектив збільшення експорту газу на найближчі роки.

Варто знати! За оцінками "Газпрому", через втрату європейського ринку в наступні 10 років витрати компанії перевищать доходи на 15 трильйонів рублів.